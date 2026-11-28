Erfurt (dpa/th) - Der Unterrichtsausfall an Thüringer Schulen ist laut dem Bildungsministerium zum vierten Mal in Folge gesunken. Nach vorläufigen Daten der Herbsterhebung lag er in der letzten Oktoberwoche bei 8,3 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 9,2 Prozent, im Herbst 2024 noch 11,1 Prozent. Bildungsminister Christian Tischner (CDU) wertete das als Erfolg des bisherigen Kurses: "Seit Amtsantritt der Landesregierung ist der Unterrichtsausfall damit bei jeder Erhebung gesunken, insgesamt um rund ein Viertel."