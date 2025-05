Es ist selten, dass sich Bildungsgewerkschaften und das zuständige Landesministerium so einig sind. Aber wenn es um ältere Lehrer an den Schulen im Freistaat geht, dann ist die Einschätzung ziemlich eindeutig: Im Kampf gegen den Unterrichtsausfall an den Schulen im Land werden zumindest in den nächsten Jahren ältere Lehrer eine große Rolle spielen müssen – bis die zuletzt wieder sinkenden Geburtenzahlen weniger Lehrer an den Schulen nötig machen.