Unterricht im Urlaubsmonat: Früher Start: Wie Schulen mit Hitze umgehen

Erfurt - Sommer, Sonne - Unterricht. In Thüringen geht am Donnerstag die Schule wieder los, mitten im Sommer. Grund sind die außergewöhnlich frühen Sommerferien in diesem Jahr in Thüringen, das am rotierenden Feriensystem der Länder teilnimmt. Die rund 250.000 Kinder und Jugendlichen könnten in den Klassenräumen an heißen Augusttagen ins Schwitzen kommen. Oder gehen die Sommerferien faktisch in eine Hitzefrei-Verlängerung? Wie sich Schulen auf Unterricht im August vorbereiten und was sie bei zu hohen Temperaturen tun können: