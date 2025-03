Auch in diesem Jahr kündet ein farbenfroh geschmückter Osterbrunnen in der Ortsmitte von Unterpörlitz vom nahenden Osterfest. Gestaltet, gebunden und aufgestellt – mit tatkräftiger männlicher Unterstützung – haben ihn wieder die fleißigen Kräh-A-Tiven des Ortes, die sich bereits seit Jahren um die Dekoration des Brunnens zu Ostern und zu Weihnachten kümmern und ihn immer wieder in einen wahren Blickfang verwandeln. Auch in diesem Jahr „thront“ auf der Spitze wieder das Huhn ...