Mit einem kräftigen Hellau startete der Seniorentreff ins dritte Jahr seines Bestehens. Die Waschweiber sorgten für lustige Stimmung. Bei Krapfen und Kaffee liessen es sich alle richtig gut gehen. Diese wöchentliche Zusammenkunft in der Landvolkbildung Sonneberg ist inzwischen fester Bestandteil im Terminkalender vieler Senioren der Stadt. So findet am Mittwoch, 12. März, eine unterhaltsame Märchenstunde statt. Eine Woche später, am 19. März, steht ein Besuch im Glasmuseum in Lauscha an. Weitere sieben Tage danach, am 26. März, läuft im Sonneberger Kino der Film „Der Spitzname“. Infos über weitere Veranstaltungen erhält man in der Landvolkbildung, Köppelsdorfer Straße 36, oder telefonisch unter der Nummer 03675-4295235. Der Seniorenbeirat der Stadt Sonneberg und die Landvolkbildung freuen sich auf eine rege Teilnahme.