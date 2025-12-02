Die Neuauflage des Unternehmerstammtischs in Gehren am 20. November war enttäuschend für die Veranstalter gelaufen. Dabei war der Ruf nach einer weiteren Auflage nach der erfolgreichen Premiere zunächst laut, hatten die damals um die 70 Teilnehmer der gut besuchten Veranstaltung sich positiv zum Netzwerk-Gedanken geäußert. Ja, man hatte sogar einen Themenwunsch geäußert: Auf das Thema Nachwuchsgewinnung konzentrierte sich das Interesse...Und Ortsteilbürgermeister Michael Gohritz und Ortsteilrat Dirk Assing hatten sich in die Spur gemacht, kompetente Gesprächspartner zu binden und vor allem einen für alle passenden Termin zu finden...