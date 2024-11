Erfurt (dpa/th) - Die Gewinner der Thüringer Gründerpreise kommen in diesem Jahr aus Erfurt, Ponitz, Reinholterode und Manebach. Die Auszeichnung für pfiffige Geschäftsmodelle wurde am Dienstag in insgesamt elf Kategorien vom geschäftsführenden Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) vergeben. Der Preis solle dazu beitragen, das Interesse am Gründen und an der Selbstständigkeit zu stärken.