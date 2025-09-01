Alles begann 1989, als Diplom-Ingenieur Peter Thorwarth in einer Garage in Floh mit einem Elektronik-Service für Regler, Lehrmittel und Industrieelektronik als Ein-Mann-Betrieb startete. Bereits 1991 erfolgte der Umzug nach Schmalkalden, wo er auf dem Gelände des Werkzeugkombinates, im ehemaligen Gaswerk, die Unternehmensbasis gründete. Der Aufstieg war schnell: 1992 gründete Thorwarth die Schwesterfirma Datanet Kommunikationsnetze GmbH, um Datennetzwerke und Alarmanlagen in das Portfolio aufzunehmen. Im Jahr 1993 folgte der erste eigene Telefonladen im Kreis Schmalkalden-Meiningen, sowie ein Großprojekt zur Ausstattung der Thüringer Polizei.