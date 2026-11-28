Wenn Susan Greth über ihre Mitarbeiter spricht, wird ihre Stimme weich. Ihre Augen beginnen zu leuchten. Sie erzählt von Menschen, die ihr ans Herz gewachsen sind. Von Sandra, die mit einem Lächeln in den Markt kommt. Von Matthias, der selbst während der einjährigen Schließ- und Umbauzeit seines Marktes täglich nach Neuhaus fuhr, nur um Teil des Teams zu bleiben. Von Mitarbeitern, die manchmal etwas mehr Zeit brauchen, dafür aber etwas mitbringen, das im Arbeitsalltag unbezahlbar geworden ist: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Herz.