Unternehmerfrühstück in Suhl: Reden, Vernetzen, Anpacken

Unternehmer zu Gast bei Schaeffler Industrial Drives

Dieses Mal öffnete Schaeffler Industrial Drives seine Türen. Geschäftsführer Christian Albrecht stellte das Unternehmen als international agierenden Spezialisten für Direktantriebstechnik vor. Die Systeme von Schaeffler kommen unter anderem in Werkzeugmaschinen, der Medizintechnik, so etwa bei Computertomographen, der Automatisierung und Robotik, der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie sowie in der Druck-, Textil- und Messtechnik zum Einsatz.