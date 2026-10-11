Zum zweiten Unternehmer-Treffen der Stadt, dieses Mal am Sitz der Rhön-Rennsteig-Sparkasse in Meiningen, kamen mehr Unternehmer als im Frühjahr. Diesen Umstand griff Bürgermeister Fabian Giesder dankbar auf. Zugleich zeichnete er ein hoffnungsvolles, statt düsteres Bild von der heimischen Wirtschaft. „Wir sind noch in relativ stabilem Fahrwasser unterwegs, wenn man die Situation geopolitisch betrachtet“, meinte er. In der Stadt bestehe keine Mono-Struktur, sondern ein gesunder Mix an Branchen.