Peter Gramß ist das, was die Amerikaner als „Self-made man“ bezeichnen: eine Person, die ihren Erfolg ausschließlich durch eigene Anstrengungen, harte Arbeit und Entschlossenheit erreichte, ohne von äußeren Umständen wie Herkunft, Reichtum oder Verbindungen abhängig zu sein. Wie war das am Anfang? Angesprochen auf seinen unternehmerischen Werdegang berichtete der Firmenchef von der Pleite des Unternehmens, in dem er angestellt war. „Ich komme aus der Technik und entschied mich selbstständig zu machen. Ich gründete die Gramß GmbH in Tettau, besorgte fünf Spritzgussmaschinen. Mit zwei Helfern stand ich dann an den Maschinen und wir fertigten Verschlüsse für die Kosmetikindustrie.“ Eine Entscheidung für Produkte, die Gramß nicht bereuen sollte, denn im Gegensatz zur Automobilindustrie bietet dieser Kundenkreis gegenwärtig mehr Sicherheit im Absatz. Schon in den ersten Jahren konnte die Firma auch im Spektrum Konsumgüter-, Pharmazie- und Nahrungsmittel-Verpackungen Fuß fassen. 1994 zog die Firma Gramß nach Lauenstein um, weil sie die Produktion ausgeweitet hatte. Zehn Jahre später, die Gramß GmbH war weiter gewachsen, siedelte sich das Unternehmen in Spechtsbrunn an. Thüringen, so erzählt Kerstin Gramß, war kein Neuland für die Familie. Ein Gramß-Vorfahr stammt nämlich aus Haselbach. In Spechtsbrunn zentralisierte man Produktion, Verwaltung und Geschäftsführung und wuchs: 2007 mit einer Produktionshalle, 2010 mit einem Lagerhaus und nun mit zwei neuen Hallen. Hintergrund ist die Erweiterung der Produktpalette insbesondere im Bereich von Kunststoffverschlüssen, Dosen und Deckeln.