Unternehmensrettung: Autozulieferer Webasto hofft auf Sanierung bis 2028

Stellenabbau in großem Umfang

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen aus Stockdorf bei München weltweit bereits 1.300 seiner ursprünglich 16.600 Stellen abgebaut. So hatte der Vorstand unter anderem zwei chinesische Werke geschlossen. Ende 2024 arbeiteten noch 15.300 Menschen bei Webasto, davon 3.700 in den deutschen Standorten. In Deutschland will Webasto im Laufe dieses Jahres gut 650 Stellen abbauen. Wichtigste Produkte sind Schiebe- und Panoramadächer für Autos, außerdem stellt das 1901 gegründete Unternehmen unter anderem Standheizungen und Batteriesysteme für E-Autos her.