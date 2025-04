Unternehmensbeteiligungen: Kapital für Mittelstand - Neuer Beteiligungsfonds kommt bald

Die Corona-Jahre seien bei vielen Unternehmen an die Substanz gegangen, sie hätten etwa Eigenkapital aufgebraucht, so die CDU-Ministerin. Mit mehr Eigenkapital hätten Unternehmen aber etwa bessere Chance an Kredite für Investitionen zu gelangen. Dazu komme, dass Unternehmen gerade in Ostdeutschland häufig einen geringeren Eigenkapitalstock hätten und der Private-Equity-Markt in Ostdeutschland "ein Stück weit unterentwickelt" sei. Private Equity meint Beteiligungskapitals, das in Unternehmen investiert wird, die nicht an der Börse gelistet sind.