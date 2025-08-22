Ganz frisch ist die Idee, die im Rahmen des Unternehmerbesuches am Donnerstag von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß, Wirtschaftsförderer Tino Wagner, dem Fachgebietsleiter Neuroinformatik und Kognitive Robotik Professor Horst-Michael Groß und seiner Mitarbeiterin Andrea Scheidig entwickelt wurde. Warum nicht die Festhalle mit ihrem breiten Spektrum an Veranstaltungen nutzen, um hier der Bevölkerung zu zeigen, was an der Uni entwickelt wird. Die an der TU entwickelten geniale Lösungen werden kaum wahrgenommen.