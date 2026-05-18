Der Krieg am persischen Golf erscheint weit weg, doch seine Auswirkungen gehen schon jetzt weit über hohe Preise an den Tankstellen hinaus. Besonders betroffen in Südthüringen sind nach einer am Montag veröffentlichten Umfrage der IHK Südthüringern die Unternehmen durch steigende Energiepreise, Unsicherheiten beim Bezug von Vorprodukten und Rohstoffen sowie höhere Kosten und unabsehbare Preisentwicklung in Transport und Logistik. 87 Prozent der befragten Unternehmen berichten laut Kammer von gestiegenen Energiepreisen. Lediglich Betriebe mit langfristigen Lieferverträgen, die kurzfristig nicht neu verhandelt werden müssen, spürten bislang keine zusätzlichen Belastungen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur stiegen die Großhandelspreise für Erdgas von 33 Euro pro Megawattstunde am 26. Februar 2026 auf aktuell 50 Euro je Megawattstunde. Das bedeutet eine Preissteigerung um 45 Prozent.