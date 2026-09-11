Unternehmen: Zahl der Gewerbegründungen steigt – NRW vorne

Bonn - Das Gründungsgeschehen in Deutschland nimmt Fahrt auf. Nach einer Auswertung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn wurden im ersten Halbjahr rund 143.000 gewerbliche Existenzgründungen registriert. In den ersten sechs Monaten 2024 waren es 132.000 gewesen. Die Zahl der Unternehmensschließungen lag zwischen Januar und Juni bei 127.000 und damit auf demselben Niveau wie im ersten Halbjahr 2024. Ein Vergleich mit 2025 sei wegen Fehlern bei der Erfassung nicht möglich, heißt es.