Unternehmen: Zahl der Gewerbegründungen steigt – NRW vorne

Der Auswertung zufolge wurden von Januar bis Juni deutschlandweit rund 53.600 sogenannte Betriebe mit einer Hauptniederlassung gegründet – 8.000 mehr als im ersten Halbjahr 2024. Dabei handelt es sich um Unternehmen mit einem Eintrag im Handelsregister oder in der Handwerksrolle oder mit mindestens einem abhängig Beschäftigten. Solche Betriebe seien wirtschaftlich besonders bedeutsam, weil sie in der Regel Arbeitsplätze schafften, sagte Kranzusch. Parallel dazu wurden 35.700 dieser Betriebe geschlossen – 2.100 mehr als in den ersten sechs Monaten 2024.