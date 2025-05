Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will am Montag bei der Konferenz sprechen, am Dienstag werden die Beauftragte für Ostdeutschland, Elisabeth Kaiser (SPD), sowie Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) erwartet. Mit dabei sind der Bundesverband der Deutschen Industrie aber auch Verbände aus der Branche der Erneuerbaren Energien sowie Wirtschaftsforscher.