Hamburg/Paris - Der Kreditversicherer Allianz Trade rechnet mit zunehmenden Unternehmensinsolvenzen - in Deutschland und weltweit. In ihrer Studie "Globale Insolvenzen in Zeiten von Kriegswirtschaft" rechnen die Autoren dieses Jahr mit 24.300 Insolvenzen in Deutschland, was im Vorjahresvergleich einem Plus von etwa zehn Prozent entspricht. Risiken blieben hoch, sagte der Deutschlandchef von Allianz Trade, Milo Bogaerts.