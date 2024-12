Erfurt/Gotha (dpa/th) - Die Thüringer Siemens-Niederlassung hat in Gotha einen neuen Standort eröffnet. Dort sollen Schaltschränke montiert werden, wie das Unternehmen in Erfurt mitteilte. Die Montagefläche dafür in Waltershausen sei angesichts einer guten Geschäftsentwicklung nicht mehr ausreichend. 22 Arbeitnehmer arbeiteten nun in Gotha, kurzfristig seien auch Neueinstellungen geplant.