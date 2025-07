Annähernd 600 Beschäftigte in Harzgerode

An den Standorten in Harzgerode sind 580 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, in Sömmerda sind es 98. Daneben sind nach Angaben des Insolvenzverwalters weitere Unternehmen in der Region mit Bohai Trimet verbunden. Rund 500 weitere Jobs hingen mit der Produktion zusammen.