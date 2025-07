Fürth (dpa/lby) - Die Zahl der Insolvenzen in Bayern hat im ersten Halbjahr den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Von Anfang Januar bis Ende Juni meldeten 1.671 Unternehmen Insolvenz an, 7,7 Prozent mehr als in den vorangegangenen sechs Monaten. Die Pleite ihrer jeweiligen Arbeitgeber traf insgesamt 14.109 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das waren gut 2.000 weniger als im Halbjahr zuvor.