Wer im Leistungssport erfolgreich sein will, braucht Disziplin, Zeit und die Bereitschaft, viel zu investieren. Für eine Ausbildung gelten ähnliche Anforderungen. Dass sich beide Wege miteinander verbinden lassen, zeigt Boehm Systems Engineering. Das Zella-Mehliser Unternehmen ist am 15. Oktober in Konstanz als Spitzensportfreundlicher Betrieb 2026 ausgezeichnet worden. Für Lars Opatz, Leiter für Aus- und Weiterbildung, ist die Ehrung eine Bestätigung dafür, dass sich individuelle Förderung und eine fundierte Berufsausbildung gut miteinander vereinbaren lassen.