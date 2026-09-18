Unternehmen: Fallschirm-Hersteller investiert in Ostsachsen

Seifhennersdorf (dpa/sn) - Der Fallschirmspezialist Spekon in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) baut für rund 8,3 Millionen Euro seine Produktionsflächen aus. "Wir hoffen, damit auch weiterhin international mitwirken und für den sächsischen Mittelstand eine Vorbildfunktion übernehmen zu können", erklärte Geschäftsführer Serdar Kaya in einer Mitteilung. Das Vorhaben wird vom Land mit 2,8 Millionen Euro unterstützt. Damit würden mehr als 40 Arbeitsplätze und zwei Lehrstellen gesichert sowie ein neuer Arbeitsplatz geschaffen, hieß es.