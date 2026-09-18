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Unternehmen Fallschirm-Hersteller investiert in Ostsachsen

In Ostsachsen werden Fallschirme hergestellt - fürs Militär ebenso wie für Freizeitsportler. Das Unternehmen Spekon sieht Wachstumspotenzial und investiert einen Millionenbetrag.

Unternehmen: Fallschirm-Hersteller investiert in Ostsachsen
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Blick in die Produktion von Militärfallschirmen bei Spekon im ostsächsischen Seifhennersdorf. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Seifhennersdorf (dpa/sn) - Der Fallschirmspezialist Spekon in Seifhennersdorf (Landkreis Görlitz) baut für rund 8,3 Millionen Euro seine Produktionsflächen aus. "Wir hoffen, damit auch weiterhin international mitwirken und für den sächsischen Mittelstand eine Vorbildfunktion übernehmen zu können", erklärte Geschäftsführer Serdar Kaya in einer Mitteilung. Das Vorhaben wird vom Land mit 2,8 Millionen Euro unterstützt. Damit würden mehr als 40 Arbeitsplätze und zwei Lehrstellen gesichert sowie ein neuer Arbeitsplatz geschaffen, hieß es. 

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Das Unternehmen ist auf Fallschirmtechnik für militärische und zivile Anwendungen spezialisiert, fertigt aber auch technische Textilien für andere Bereiche. Den Angaben zufolge gehen die Produkte in mehr als 30 Länder. Für die kommenden Jahre werde mit einem hohen Wachstumspotenzial vor allem bei Fallschirmen fürs Militär gerechnet, hieß es.