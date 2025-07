Die Pressemitteilung, mit der Mondi zum 1. April den Vollzug des Schumacher-Deals verkündete, sparte nicht mit Optimismus. Über eine Milliarde Quadratmeter zusätzliche Verpackungskapazität bringe der Zukauf mit Hauptsitz in Ebersdorf bei Coburg, was das Produktportfolio nicht nur erweitere, sondern auch ergänze. Und das, so wurde angekündigt, trage dazu bei, die wachsende Nachfrage im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen zu stillen.