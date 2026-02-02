Mit gerade einmal 22 Mitgliedern gehört der Schützenverein im Werratal Untermaßfeld nicht gerade zu den zahlenmäßig stärksten Vereinen in der Gemeinde Untermaßfeld. Auch in der Öffentlichkeit steht er nicht so oft im Blickpunkt wie der Sportverein oder die Karnevalisten. Doch das hat einen einfachen Grund: Sie haben zwar im Sportlerheim des Ortes ein Vereinszimmer, aber eben keinen eigenen Schießstand. Und so müssen sie in andere Orte fahren, um zu trainieren oder ihre Wettkämpfe auszutragen. Doch was die Erfolge angeht, kann sich kaum ein anderer Verein mit den Schützen messen, belegen sie doch bei Wettkämpfen in Thüringen oder gar deutschlandweit durchweg vordere Plätze, kommen oft mit einem Landesmeistertitel nach Hause.