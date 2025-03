Sie bemühten sich um Sachlichkeit, die jungen Frauen. Doch ganz ohne Emotionen ging es nicht ab in der Bürgerfragestunde. Keine Vorwürfe brachten sie vor, sie suchten einfach Antworten auf ihre Fragen. Die Sorgen der jungen Mütter sind leicht nachvollziehbar. Im Kindergarten „Villa Kunterbunt“ der Gemeinde Untermaßfeld ist derzeit das Personal knapp. Die Folge: Verkürzte Öffnungszeiten, und das mitunter kurzfristig, ohne vorherige Information an die Eltern. Was sie in Schwierigkeiten bringt, Kinderbetreuung und Beruf in Einklang zu bringen. An manchen Tagen kann die Einrichtung erst später als üblich öffnen. Oder sie wird am Nachmittag eher geschlossen.