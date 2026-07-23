Gunter Ungerecht hat zur Gemeinderatssitzung in dieser Woche sein Ehrenamt als Untermaßfelder Bürgermeister angetreten. Ganz neu in dieser Funktion ist er nicht: Bereits von 1990 bis 1999 stand er an der Spitze der Gemeinde. Mit seiner Wahl im Juni kehrt er nun in das Amt zurück. Nachdem ihm Torsten Dietze als dienstältestes Mitglied des Gemeinderates den Diensteid abgenommen hatte, bedankte sich Ungerecht bei seinem Vorgänger Michael Trampler für die zugesagte Unterstützung während der ersten Zeit im Amt.