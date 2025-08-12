Bereits zum 17. Mal organisierte Naturpädagogin Birgit Henkel das beliebte Zeltlager über drei Tage. An ihrer Seite hatte sie wieder viele ehrenamtliche Helfer aus dem Dorf und vom Verein sowie fürs Programm Förster Frank, Kletterkünstler Max, Musiker Jan und Puppenspieler Falk. Denn hier bedeuten die Wald-Tage nicht nur urbane Wildnis mit Essen im Freien, kalten Nächten im Zelt und brütender Hitze am Tag, ungenutzten Waschsachen und aufgeschürften Knien. In knapp drei Tagen konnten die 22 Kinder von sechs bis zwölf Jahren gleich noch ihre künstlerisch-kreativen Talente entdecken und ausleben. Für Überraschungen sorgte entsprechend die für das Abschlussfest einstudierte Zirkusvorstellung, die die Familien und Freunde schließlich bejubelten.