Reichlich Aufregung hatte es unter den älteren Einwohnern von Untermaßfeld gegeben, als im „Dorfboten“ vom Dezember kein Termin für eine Weihnachtsfeier für die Senioren im Ort stand. Denn die hatte es in jedem Jahr zuvor gegeben, ausgerichtet von der Gemeinde. Warum diesmal nicht?, fragten sich viele. Ob’s wirklich allein an der Hektik der Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt in Untermaßfeld lag, der in diesem Jahr besonders umfangreich und attraktiv war, sei dahin gestellt. Doch diese Feier für die älteren Einwohner einfach ausfallen zu lassen, kam für Unternehmer Renè König nicht infrage. Schnell hatte er Partner gefunden, die mit ihm und seiner GbR diese Feier in der Raststätte im Wiesgrund organisierten. Die Jagdgenossenschaft des Ortes ließ sich nicht lange bitten, hat sie doch schon oft geholfen, wenn es um das Wohl der Gemeinde geht, ebenso der traditionsreiche Fischzuchtbetrieb. Der Burg- und Heimatverein hatte Päckchen mit süßen Naschereien vorbereitet und aus seinen Reihen auch den Weihnachtsmann gestellt, der die Gaben dann mit einem kleinen Helfer an die Senioren überreichte. Sie konnten bei Kaffee und weihnachtlichem Gebäck fröhliche Stunden verbringen. Bürgermeister Michael Trampler bedankte sich bei allen Helfern: „Es ist schön, wenn es in einer Gemeinde einen solchen Zusammenhalt gibt, wenn Vereine bereit sind, in die Lücke zu springen, die sich bedauerlicher Weise nun einmal ergeben hatte.“