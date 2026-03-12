 
Untermaßfeld Rockspektakel mit fünf Bands

Fünf Bands treten am 21. März in Untermaßfeld auf und rocken das Bürgerhaus.

Untermaßfeld: Rockspektakel mit fünf Bands
1
Auch „Fallen Culture“ aus Bamberg ist bei der Rocknacht in Untermaßfeld dabei. Foto: privat

RockAttack nennt sich das Spektakel, das am 21. März im Untermaßfelder Bürgerhaus steigt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Los geht es mit der Stoner-Rock-Band „Mount Gammaray Burns“ aus Hildburghausen. Danach schließen „Pollo Diablo“ aus Meiningen an, eine Punkrock-Cover Band. Es folgen „Demondriver“ mit Teutonic Heavy Metal aus Breitungen, bevor die Musiker von „Fallen Culture“ aus Bamberg die Bühne betreten. Mit Melodic Modern Metal und Frontfrau Franziska Schell ist ein emotionaler Ritt durch wechselnde Klanglandschaften zu erwarten.

Nach der Werbung weiterlesen

Zum Abschluss folgt die „ONE Rock Band“ aus Meiningen. Sie stehen seit 1995 für rockige Klänge und tolle Partystimmung. Der Eintrittspreis beträgt 15€.

Noch ein Wort zu „Fallen Culture“ aus Bamberg. Das ist eine Metal-Band, die 2021 gegründet wurde. Nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP „(Y)our Journey“ im Frühjahr 2024, die eine Phase der Selbstfindung der Band widerspiegelt, schlägt „Fallen Culture“ nun mit ihrer zweiten EP ein neues Kapitel auf. Zentrale Themen wie Neuanfang, kreative Entfaltung, Individualität und Selbstverwirklichung prägen die neuen Songs und stehen im Mittelpunkt dieser Phase. Die Rockgruppe aus Franken kombiniert energiegeladene Riffs mit melodischen und atmosphärischen Elementen und erschafft so ein dynamisches, abwechslungsreiches Hörerlebnis. Zwischen betörender Romantik, düster-bedrohlichen Passagen und jähzornigen Ausbrüchen entfaltet sich ein technisch anspruchsvoller Sound, der den Zuhörern geistige Erbauung und jede Menge Stoff zum Headbanging schenkt. Ambiente Gitarren wechseln sich mit harten Verzerrungen ab und schaffen ein einzigartiges Klangbild, das von kraftvollen, aggressiven Drums angetrieben wird. Der Gesang bewegt sich fließend zwischen aufbrausender Intensität und zart betörenden Tönen, wodurch er die gegensätzlichen Elemente der Musik meisterhaft sowie ausdrucksstark miteinander verbindet.