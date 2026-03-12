Untermaßfeld: Rockspektakel mit fünf Bands

Noch ein Wort zu „Fallen Culture“ aus Bamberg. Das ist eine Metal-Band, die 2021 gegründet wurde. Nach der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP „(Y)our Journey“ im Frühjahr 2024, die eine Phase der Selbstfindung der Band widerspiegelt, schlägt „Fallen Culture“ nun mit ihrer zweiten EP ein neues Kapitel auf. Zentrale Themen wie Neuanfang, kreative Entfaltung, Individualität und Selbstverwirklichung prägen die neuen Songs und stehen im Mittelpunkt dieser Phase. Die Rockgruppe aus Franken kombiniert energiegeladene Riffs mit melodischen und atmosphärischen Elementen und erschafft so ein dynamisches, abwechslungsreiches Hörerlebnis. Zwischen betörender Romantik, düster-bedrohlichen Passagen und jähzornigen Ausbrüchen entfaltet sich ein technisch anspruchsvoller Sound, der den Zuhörern geistige Erbauung und jede Menge Stoff zum Headbanging schenkt. Ambiente Gitarren wechseln sich mit harten Verzerrungen ab und schaffen ein einzigartiges Klangbild, das von kraftvollen, aggressiven Drums angetrieben wird. Der Gesang bewegt sich fließend zwischen aufbrausender Intensität und zart betörenden Tönen, wodurch er die gegensätzlichen Elemente der Musik meisterhaft sowie ausdrucksstark miteinander verbindet.