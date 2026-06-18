Den Wunsch zum Ausbau von Radwegen gibt es in der Gemeinde Untermaßfeld bereits seit längerem. Allerdings waren bisher im Haushaltsplan 2026 dafür keine Mittel vorgesehen. Doch als vom Landratsamt Schmalkalden-Meiningen per Zuwendungsbescheid vom 5. März Fördermittel in Höhe von 19.000 Euro für die Planungsleistungen in Aussicht gestellt worden sind, stand das Thema erneut auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung. Fördermittel gibt es für solche Projekte in Höhe von maximal 50 Prozent der Gesamtkosten. Dies bedeutet, dass Gesamtkosten in Höhe von mindestens 38.000 Euro zugrunde gelegt werden müssen. Diese Mittel sind jedoch noch in diesem Jahr abzurufen.