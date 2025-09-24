Eine Stunde hatte sie eingeplant, als sie dem Burg- und Heimatverein Untermaßfeld eine Zusage auf deren Einladung gegeben hatte. Sie war dann offenbar so beeindruckt von dem Gesehenen, dass daraus mehr als das Doppelte an Zeit wurde, die sie geblieben ist. Eine Stunde hatte allein der Rundgang durch die Ausstellung in Anspruch genommen – weil sie immer wieder Fragen zu einzelnen Objekten und Dokumenten hatte. Schließlich ist sie ja als Justizministerin auch für den Strafvollzug verantwortlich. Doch wohl eher für die Gegenwart – und nicht wie hier zu sehen für reichlich zwei Jahrhunderte Justizgeschichte. Dass hier vor mehr als 100 Jahren die Wiege für den modernen Strafvollzug gestanden hat, begründet durch Männer wie Oberst Spessart und später Dr. Albert Krebs, mit damals nahezu revolutionären Neuerungen, die längst in ganz Deutschland Standard sind, war für sie von großem Interesse.