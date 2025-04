Auf den Tag genau – 80 Jahre, nachdem der Ort von den amerikanischen Truppen besetzt worden war – gedachten am 2. April die Untermaßfelder der 67 Einwohner, die die Schrecken des Zweiten Weltkrieges nicht überlebt hatten. Gemeinderatsmitglied Torsten Dietze und Bürgermeister Michael Trampler erinnerten an die Schrecken dieses Weltkrieges, gemahnten jedoch auch daran, dass es in der heutigen Zeit wieder an vielen Stellen der Erde Kriege gebe und das Leid in dieser Welt längst kein vergangenes Kapitel der Geschichte sei. Ist Frieden also ein unerfüllbarer Wunsch der Menschheit? Alles für dessen Erhalt zu tun, sei heute wichtiger denn je, betonte man angesichts der Kriegstoten, die Untermaßfeld zu beklagen hatte.