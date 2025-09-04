Zugegeben – noch haben nicht alle Untermaßfelder das schnelle Internet, doch die Bauarbeiten dafür sind weitgehend abgeschlossen. Die Leitungen liegen bereits unter der Erde bei immerhin rund 300 Grundstücken in der Gemeinde. „Nur noch ein paar Grundstückseigentümer, die sich erst recht spät dazu entschlossen haben, werden wir noch im Nachgang anschließen“, sagt Hendrik Westendorff nicht ohne Stolz. „Die ersten Glasfaseranschlüsse in Untermaßfeld sind erfolgreich fertiggestellt, einige Einwohner surfen bereits mit Lichtgeschwindigkeit. Bald wird es Standard sein, sich mit bis zu 1000 Mbits im Internet zu bewegen.“ Die Vorteile der neuen Technologie erläuterte der Geschäftsführer der Netkom, einer hundertprozentigen Tochter der TEAG. So werde damit eine maximale Stabilität auch bei hoher Netzauslastung erreicht. Dass bei einem Anschluss auch der Wert einer Immobilie steigt, sei ein weiterer Gewinn. Noch eines lobte Hendrik Westendorff: „100 Prozent kommunal: Ihre finanziellen Beträge bleiben in Thüringen und fließen in die Entwicklung unserer Heimat.“