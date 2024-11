Etliche Überraschungen haben sich die Organisatoren einfallen lassen, wovon noch nicht allzu viel verraten werden soll. So wird es als Hauptpreis einer Tombola die Weihnachtsgans Auguste geben. Zum kulturellen Programm wird es wieder einen Auftritt der Mädchen und Jungen vom Kindergarten Villa Kunterbunt geben. Auch die Musikschule Fröhlich wird vertreten sein. Verkauf von regionalen und handwerklichen Produkten, ein Streichelzoo und eine Kindereisenbahn sind weitere Anziehungspunkte. Dass Uwe Bornkessel nicht nur in der Rolle des Marktmeisters zu erleben sein wird, sondern noch in anderes Kostüm schlüpfen will, dürfte nicht die einzige Überraschung des Untermaßfelder Weihnachtsmarktes sein. „Wir sind das Gegenstück zum Weihnachtsmarkt in Meiningen“, sagt ein selbstbewusster Uwe Bornkessel.