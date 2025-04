Ein frischer Wind weht durch die Unternehmerszene der Region: Am Freitagabend erlebte der erste Unternehmerstammtisch in Untermaßfeld eine gelungene Premiere. Inspiriert vom erfolgreichen Konzept des Unternehmerstammtischs Dreißigacker, lud die Steuerberatung Rebekka Groß zum Netzwerken und Austausch unter dem Motto „Unternehmerstammtisch Dreißigacker meets Untermaßfeld“ ein. Rund 45 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Untermaßfeld, Dreißigacker und dem benachbarten Meiningen folgten der Einladung in den Wiesgrund 7.