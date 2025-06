Modelleisenbahnen üben von jeher einen großen Reiz auf Kinder und Erwachsene aus. Heiko Otto aus Untermaßfeld hat schon als Kind mit einer Modelleisenbahn gespielt, später hat die Leidenschaft an seinen Sohn Sebastian weitergegeben. Das gemeinsame Hobby von Vater und Sohn bestimmt deren Freizeit das gesamte Jahr über für viele Stunden. Die Anlage in der Stube wurde immer größer, nicht alle Vorstellungen konnten verwirklicht werden, da das vorhandene Zimmer natürliche Grenzen setzte. Bis die Familie – auch Heikos Ehefrau Andrea hatte sich von den beiden anstecken lassen – auf die Idee kam, mit einer solchen Anlage einfach ins Freie zu gehen. Bietet der Garten vor ihrem Haus dafür doch weit bessere Möglichkeiten, ihre Ideen in die Tat umzusetzen.