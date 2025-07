Es gibt Orte, an denen die Zeit ein wenig langsamer zu fließen scheint. Wo Wasser nicht nur kühlt, sondern Geschichten erzählt. In Untermaßfeld sind es die Dorfbrunnen, die dieses Gefühl lebendig halten. Stille Zeugen einer Zeit, in der das Wasser nicht wie heute aus der Leitung kam, sondern mitten im Ort sprudelte. Längst sind die Brunnen nicht mehr zentrale Versorgungsquellen, aber ihre Bedeutung und die Kraft des Wassers ist ungebrochen. Früher waren Brunnen lebensnotwendig, lieferten Wasser zum Trinken, Waschen und Kochen. Heute plätschern sie in historischen Gewändern als Schmuckstücke, die Ruhe, Erholung und Geselligkeit schenken. Fünf Brunnen wurden in Untermaßfeld bereits wieder in Betrieb genommen, ein sechster ist in Planung.