Jena - Eine zufällig vorbeikommende Passantin hat einem bewusstlosen Taxigast das Leben gerettet. Der 72-Jährige bekam am Vormittag in einem Taxi in der Jenaer Innenstadt plötzlich körperliche Probleme, wie die Polizei berichtete. Eine vorbeilaufende Frau leistete sofort Erste Hilfe. Sie zog den bewusstlosen Mann aus dem stehenden Taxi und begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf.
Unterlassene Hilfe Taxifahrer tut nichts - Frau rettet Leben von Fahrgast
dpa 21.08.2025 - 14:21 Uhr