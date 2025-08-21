Unterlassene Hilfe: Taxifahrer tut nichts - Frau rettet Leben von Fahrgast

Der Taxi-Fahrer hatte indes weder den Notruf gewählt, noch Erste-Hilfe geleistet und sich zudem abwertend gegenüber dem Hilfebedürftigen geäußert, hieß es. Damit habe er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht und muss sich nun vor dem Gesetz verantworten. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt.