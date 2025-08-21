 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Taxifahrer tut nichts - Frau rettet Leben von Fahrgast

Unterlassene Hilfe Taxifahrer tut nichts - Frau rettet Leben von Fahrgast

Ein Mann hat in einem Taxi einen medizinischen Notfall. Die Rettung übernimmt eine zufällige Passantin. Der Taxifahrer hilft laut Polizei nicht. Für ihn hat das nun Folgen.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Unterlassene Hilfe: Taxifahrer tut nichts - Frau rettet Leben von Fahrgast
1
Taxifahrer in Jena macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

Jena - Eine zufällig vorbeikommende Passantin hat einem bewusstlosen Taxigast das Leben gerettet. Der 72-Jährige bekam am Vormittag in einem Taxi in der Jenaer Innenstadt plötzlich körperliche Probleme, wie die Polizei berichtete. Eine vorbeilaufende Frau leistete sofort Erste Hilfe. Sie zog den bewusstlosen Mann aus dem stehenden Taxi und begann mit Reanimationsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst eintraf. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der Taxi-Fahrer hatte indes weder den Notruf gewählt, noch Erste-Hilfe geleistet und sich zudem abwertend gegenüber dem Hilfebedürftigen geäußert, hieß es. Damit habe er sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht und muss sich nun vor dem Gesetz verantworten. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt.

Der 72-Jährige sei inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. Er habe der vorbildlichen Ersthelferin vermutlich sein weiteres Leben zu verdanken, so die Polizei.