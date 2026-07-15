Das Erlebnisbergwerk in Merkers war und ist für die Region – und darüber hinaus – eine Institution. Einen halben Kilometer unter der Erdoberfläche offenbarte sich zahlreichen Besuchern über Jahrzehnte hinweg ein Konzertsaal der Superlative. Der Raum tief im Gestein erregte Aufmerksamkeit und zog Musikliebhaber aus der gesamten Republik an. Doch nun nähert sich diese Ära ihrem Ende. Ab dem Sommer 2027 entfallen im Kalibergwerk sämtliche Großveranstaltungen (wir berichteten). Die Region verabschiedet sich damit schon bald schweren Herzens von einem einmaligen Aushängeschild.