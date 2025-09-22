Das Bauwerk, an dem seit vergangenem Jahr gearbeitet wurde, ist am Freitag der Öffentlichkeit zur Nutzung übergeben worden. Gebaut werden musste an der Brücke und dem Durchlass, weil aufgrund von Schäden in der Fahrbahn 2023 eine Hauptprüfung erfolgt war. Diese zog eine Einschränkung der Befahrbarkeit nur bis fünf Tonnen nach sich. Anschließend wurde die Brücke gesperrt. Nun ist in den vergangenen zehn Monaten eine neue samt Unterbau errichtet worden.