Am 31. Oktober ist es genau 40 Jahre her, dass die heutigen Singertaler aus der Taufe gehoben wurden. Obgleich bereits im Rentenalter, ist Gründer Andreas Lotz bis heute der Mann am Dirigentenpult. Er sagt: „In einem dicken Pionierkalender von 1986 hat sich der Eintrag ,Gründung Pionierblasorchester’ gefunden“. Mit einem B 1000 voller Instrumente habe damals alles angefangen, erinnert sich der Initiator und Leiter des späteren Unterhaltungsorchesters Singertal.