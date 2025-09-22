Unterhaltungselektronik: Loewe verlegt sich auf Luxus - Kopfhörer für 100.000 Euro

Weg vom Fernseher

Khabliev hatte Loewe Ende 2019 nach einer zweiten Insolvenz innerhalb weniger Jahre übernommen und will das Unternehmen aus seiner angestammten Rolle eines Fernsehherstellers herausführen. Im Frühjahr kam bereits eine ebenfalls sehr teure Kaffeemaschine auf den Markt. "Es wird kein Jahr ohne neue Produkte geben", sagte der Unternehmer. "Damit meine ich nicht neue Versionen unserer Fernseher." Welche Produkte das sein werden, sagte Khabliev nicht. Er kündigte jedoch eine weitere Kooperation mit dem Münchner Modedesigner Philipp Plein an, einem bekannten Namen in der gehobenen Konsumsphäre.