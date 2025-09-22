Unterhaltungselektronik: Loewe verlegt sich auf Luxus - Kopfhörer für 100.000 Euro

Kronach - Der TV-Hersteller Loewe zielt mit neuen Produkten jenseits des Fernsehens auf die Reichen und Superreichen dieser Welt: Unter Regie von Unternehmenschef Aslan Khabliev bringt das oberfränkische Traditionsunternehmen nun einen ersten Luxus-Kopfhörer namens "Leo" auf den Markt. Die Basisversion schlägt mit 1.300 Euro zu Buche. Eine mit Edelsteinen besetzte Sonderedition soll in nur wenigen Einzelexemplaren in Kooperation mit dem US-Schmuck- und Uhrenhersteller Jacob & Co gefertigt werden, Stückpreis rund 100.000 Euro, wie Khabliev der Deutschen Presse-Agentur sagte.