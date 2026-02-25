Unterhaltung: Wie Martin Suter die Manager noch einmal aufs Korn nimmt

Noch in diesem Jahr soll ein neuer Roman erscheinen. "Die Hauptfigur ist eine Frau, das kann ich schon verraten, so zwischen 30 und 40, deren Mann eines Tages nicht mehr nach Hause kommt", sagt Suter. Er arbeitet auch an einem Theaterstück und einer Oper mit Liedermacher Stephan Eicher. "Ich bin voller toller Ideen, was ich alles machen werde und ich hoffe, ich kann noch möglichst viel", sagt er.

Erst mal wird aber gefeiert: Suter plant ein großes Fest zum 75. Geburtstag seiner 2023 verstorbenen Frau Margrith Nay Suter. Sie wurde am 1. März, Suter selbst am 29. Februar geboren. "Es ist erst zweieinhalb Jahre her, dass sie tot ist, und vorher war sie 72 Jahre lang sehr am Leben", sagt Suter. Der Geburtstag sei nicht nur für ihn ein wichtiger Tag.