In seinem Studio in Vacha ist der gebürtige Stadtlengsfelder aktuell selten anzutreffen. Einen Song mit dem Titel „Thüringen, oh Thüringen“ (Text und Komposition: Frank Cordes), der kommende Woche zur Grünen Woche in Berlin (17. bis 26. Januar) erstmals zu hören sein wird, hat er trotzdem in den letzten Tagen eingesungen. (Foto: Imogen Berger)