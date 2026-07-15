Berlin - Sie sind Freunde - und nun arbeiten sie auch zusammen: Moderatorin Palina Rojinski (41) und Entertainer Riccardo Simonetti (31) starten einen neuen Videopodcast mit dem Titel "Saus & Applaus". Die erste Folge des Spotify-Formats erscheint am Freitag (17. Juli). Danach geht es wöchentlich weiter. Die befreundeten Berliner sprechen über Popkultur, Lifestyle, Medien, Gesellschaft sowie Freundschaft, aber auch über ernstere Themen. Etwa was ihnen bei Frauen- oder auch queeren Rollen in Serien und Filmen auffällt.