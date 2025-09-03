Unterhaltung "Romeo & Julia"-Musical geht 2026 auf Tour

Musik, Erinnerung, Emotion

Vor allem Plate ist einem großen Publikum bekannt, weil er Teil von Rosenstolz ("Gib mir Sonne") war. Die andere Hälfte des Duos war Sängerin Anna R., die im März völlig überraschend in ihrer Wohnung starb. Fans nahmen das zum Anlass, bei einer Vorstellung von "Romeo & Julia - Liebe ist alles" zusammenzukommen und an die Sängerin zu erinnern. Am Theater des Westens, das das Musical wieder in sein Programm aufnahm, entstand ein Gedenkort.