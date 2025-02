"Das geile Zeug macht uns alle froh"

Das Lied trägt den Titel "Rambo Zambo", ist ein Rave-Song und baut das "Bubatz"-Zitat prominent in den Text ein. Raab liegt im Musik-Video auf einem Sessel und sagt zum Beispiel: "Das geile Zeug macht uns alle froh." Daraufhin der Video-Schnipsel mit der Gegenfrage: "Was ist Bubatz?" Raab dann: "Weißt du doch, tu doch nicht so." Und so geht es weiter. Im Refrain sieht man wieder Merz und hört die Worte: "Hier im Haus richtig Rambo Zambo."