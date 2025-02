Unterhaltung: Heino will Nationalhymne bei Konzerten singen

Heinos Manager Helmut Werner sagte am Sonntag in Dresden über die Pläne, die dritte Strophe vom "Lied der Deutschen", also die Nationalhymne, bei den Konzerten anzustimmen: "Damit setzen wir ein Zeichen, dass sie das ganze Jahr gesungen wird, nicht nur am Tag der Deutschen Einheit." Heino zeige seinen Stolz auf die Heimat, auf Brauchtum und deutsche Kultur, sagte Werner. Dafür sollen auch die Tour-Plakate in Schwarz-Rot-Gold stehen.